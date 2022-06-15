JYSK влітку планує відкрити нові магазини у Львові, Червонограді та Рівному

Мережа магазинів меблів та товарів для дому JYSK попри війну оголосив про плани відкрити нові магазини. Зокрема, у Львові – 16 червня, у Червонограді та Рівному – у липні.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"За будь-яких обставин ми ставимо за мету відновити роботу всіх магазинів, які працювали до початку військових дій. Скажу більше, на початок війни було запущено процес з відкриття семи нових магазинів JYSK у різних куточках України. Незважаючи на невизначеність військового стану, компанія вже зараз розглядає можливості щодо реалізації планів щодо відкриття частини з них", – зазначив Country manager JYSK в Україні Євген Іваниця.



Нові магазини будуть відкриті у ТЦ Fabrik у Львові, ТЦ "Майдан" у Червонограді, у ТЦ HAPPY Mall у Рівному.



Крім того, у червні компанія відновлює роботу магазину у ТРЦ Retroville у Києві, а у липні планується відновити магазин у ТЦ "Восторг" у Харкові.



Зазначається, що робота магазинів відновлена ​​скрізь, де це безпечно для покупців та співробітників. При цьому не працюють суттєво пошкоджені магазини мережі та ті, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.



Збитки та втрати мережі ще не підраховані, проте йдеться про десятки мільйонів гривень, кажуть у JYSK.



"Є повністю знищені магазини в Гостомелі та Херсоні, є суттєво пошкоджені в Одесі – у ТЦ "Рів'єра", Києві – ТЦ Retroville, Харкові – ТЦ "Восторг", є розграбовані магазини у Бучі та Мелітополі, є магазини у зоні окупації – Нова Каховка, Мелітополь, Херсон", – повідомив Іваниця.



Раніше у планах JYSK на 2022 рік було розширення мережі в Україні до 100 магазинів.



Мережа JYSK почала розвиватися в Україні як b2c бізнес у 2004 році. На червень 2022 року працює 76 магазинів мережі, а також онлайн-магазин.



JYSK – частина данської сімейної групи Lars Larsen Group із загальним оборотом 5,3 млрд євро у 2020/21 фінансовому році. На міжнародному ринку мережа JYSK налічує понад 3 тис. магазинів у 50 країнах, переважно у Європі.