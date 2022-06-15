"Укренерго" відремонтувало всі магістральні мережі на півночі та в центрі України

"Укренерго" відремонтувало 100% магістральних мереж, пошкоджених обстрілами російських загарбників на півночі та в центрі України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"На 15 червня ми відремонтували 100% магістральних мереж, пошкоджених обстрілами на півночі та в центрі України. Вже понад 6 млн споживачів знову надійно заживлені. Для цього ремонтні бригади та підрядники НЕК "Укренерго" щоденно працювали понад два місяці. За час ремонтів споживачам жодного разу не обмежували постачання електроенергії", – сказано в повідомленні.

Завершення ремонтів означає, що:

мешканці північних областей України тепер мають такий самий надійний рівень енергоживлення, як і до війни. Ризик масових відключень електроенергії мінімізований.

Чорнобильська АЕС та сховище відпрацьованого ядерного палива також надійно заживлені електрикою.

Загалом на деокупованих територіях бригади та підрядниками "Укренерго" відновили роботу 12 підстанцій та 33 магістральних лінії електропередачі напругою 220-750 кВ. Для цього вони обстежили близько 1400 км високовольтних ліній, ліквідували вручну більше 1000 пошкоджень проводів на лініях та замінили близько 100 км проводу, відремонтували бфльше 400 опор та поставили 15 нових на лініях 330-750 кВ.