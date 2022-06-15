Мінфін не буде підвищувати ставки за військовими облігаціями попри позицію Нацбанку

Про це урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца заявив під час заходу за участі іноземних інвесторів, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Він зазначив, що до початку повномасштабної війни в Україні державні облігації користувалися значним інтересом зі сторони іноземних інвесторів, однак повернутися до повноцінного функціонування внутрішнього ринку капіталу можливо після перемоги у війні.

"До війни нашою метою було продовження середнього строку до погашення нашого боргу, але зараз у нас немає такої можливості. Нашим пріоритетом зараз є забезпечення повного реінвестування внутрішнього боргу, як у гривнях, так і в валюті", – зазначив Буца.

За його словами, Мінфін спостерігає значний інтерес до військових облігацій з боку громадян і не планує підвищувати ставки дохідності за цими цінними паперами, попри позицію Національного банку України (НБУ).

"Ми переконані, що нині державні облігації є інструментом підтримки країни, а не максимізації інвестиційного прибутку. Механізм визначення ціни на вторинному ринку наразі не працює і відповідно в нас немає цінових індикаторів. Тому військові ОВДП залишаться частково гуманітарним і частково комерційним інструментом", – сказав Буца.

Він додав, що підвищення облікової ставки Нацбанком не має безпосереднього впливу на ставки за ОВДП.

"Історично не було будь-якої сильної кореляції між дохіднісю ОВДП та обліковою ставкою НБУ, крім найкоротшого кінця кривої дохідності, тому рішення про облікову ставку не має впливу на дохідність наших облігацій. Нашою ціллю є максимальна економія коштів державного бюджету, і ми не можемо дозволити собі збільшувати вартість обслуговування державного боргу і витрачати на це кошти, які необхідно потратити на фінансування армії. Ми збережемо криву дохідності на довоєнному рівні", – сказав Буца.

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Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 14 червня, змогло залучити 5,46 млрд грн (в еквіваленті), в тому числі від продажу цінних паперів у гривні надійшло 3,79 млрд гривень.

На минулому аукціоні з продажу військових облігацій 7 червня Мінфін залучив лише 809,66 млн гривень, відповившись змінювати ставки за ними попри різке підвищення облікової ставки Нацбанку. Хоча після цього 9 червня саме Нацбанк викупив військові облігації уряду на 70 млрд грн, збільшивши свій портфель до 190 млрд грн.

Водночас Нацбанк вчергове наголосив не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні.