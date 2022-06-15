Мінфін Росії засекретив дані про видатки на війну з Україною

Мінфін РФ приховав більшу частину інформації у бюджетній звітності.

В оновленій таблиці російського міністерства про виконання федерального бюджету РФ, зокрема, немає даних про витрати бюджету за конкретними напрямками, пише російський Forbes.

У міністерстві офіційно пояснили, що публікацію даних у бюджетній звітності обмежили, щоб уникнути нових санкцій.

Мінфін РФ 13 червня опублікував попередню оцінку виконання федерального бюджету за січень-травень 2022 року. Згідно з цими даними, доходи бюджету РФ склали 12,04 трлн рублів, а витрати – 10,55 трлн рублів. Профіцит бюджету за п'ять місяців, таким чином, становив 1,49 млрд рублів.

Однак опублікована статистика виявилася набагато менш інформативною, ніж було ще місяць тому, коли Мінфін РФ публікував дані про виконання бюджету у січні-квітні. Тоді в таблиці були відомості про джерела доходів, а також докладна звітність про витрати бюджету за категоріями.

Наприклад, з даних за січень-квітень випливало, що на статтю "Національна оборона" за той період було витрачено 3,86 трлн рублів, у тому числі на збройні сили – 2,86 трлн та на ядерно-збройовий комплекс – 49,8 млрд рублів. У статистиці за січень-травень цих даних немає.

Також у таблиці відсутні уточнені дані за минулі місяці, відомості щодо Фонду національного добробуту та сальдо джерел внутрішнього та зовнішнього фінансування дефіциту.

Як повідомлялося, наприкінці травня міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що проведення російської "військової спецоперації" в Україні потребує величезних фінансових ресурсів.

Раніше він також констатував, що федеральний бюджет Росії має великі видатки на армію та окупацію українських територій, тому запровадження нових соціальних програм для росіян є передчасним.



