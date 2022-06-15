Авіакомпанія Turkish Airlines змінить назву

Назву національної турецької авіакомпанії замість англійського варіанта Turkish Airlines змінять на турецьку – Türkiye Hava Yolları.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, повідомляє Daily Sabah.



"(Міжнародної назви країни, – ред.) Turkey більше немає, є Türkiye. Відтепер на фюзеляжі наших літаків ми писатимемо Türkiye Hava Yolları замість Turkish Airlines", – сказав він.



Ребрендинг пов'язаний зі зміною міжнародної офіційної назви Туреччини з Turkey на Türkiye. У червні ООН схвалила відповідний запит Анкари щодо зміни назви країни в офіційних документах.



"Hava Yolları" у перекладі з турецької означає "авіалінії".