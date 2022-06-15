Cоюзники НАТО схвалять комплексний пакет допомоги для України, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що на саміті, який відбудеться в Мадриді 28-30 червня, союзники схвалять широкий пакет допомоги для України.

Про це він заявив на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони, передає Інтерфакс-Україна.

Столтенберг уточнив, що цей комплексний пакет допомоги спрямований на "перехід всього обладнання від (типу) радянської ери до сучасного обладнання відповідно до стандартів НАТО".

"Цей перехід вимагає мною, свого роду передачі знань, експертизи, що потім дозволить зробити цей досить серйозний крок для збройних сил – перейти від старих систем до сучасних. Це також значною мірою про взаємосумісність зі стандартами НАТО, взаємосумісність із країнами союзниками по НАТО", – пояснив глава Альянсу.

Як повідомлялося, у квітні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс та союзники надали Україні військову допомогу на суму близько $8 млрд.