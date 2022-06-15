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декларація (466) депутат (121) чиновник, урядовець (61) електронне декларування (413) НАЗК (450)

Чиновникам дозволили не декларувати зібрані на благодійність кошти, – НАЗК

Новини БізнесЦензор Влада Корупція

декларация

Посадовці та члени їх сімей можуть не декларувати кошти, отримані від інших осіб для допомоги армії чи постраждалим від війни.

Про це йдеться у роз'ясненні Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Кошти отримані з 24.02.2022, які були перераховані на ваш рахунок чи рахунок члена вашої родини для збору на потреби армії чи осіб постраждалих від війни, не потрібно декларувати. Також не потрібно подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані", – йдеться у повідомленні.

НАЗК зазначає, що не вважатиме такі надходження доходами декларантів та членів їх сімей.

"Хоча в декларації зазначаються відомості про доходи, які суб’єкт декларування або члени його сім’ї отримали впродовж звітного періоду, отримані для таких цілей кошти не є особистим доходом декларанта та члена його сім’ї, а натомість є проявом єдності та згуртованості українського народу в боротьбі з рашистськими загарбниками. Тому такі кошти не підлягають відображенню в декларації та повідомленні про суттєві зміни у майновому стані", – додали в Нацагентстві.

Водночас в НАЗК нагадали, що подавати декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані можна ще 3 місяці після закінчення воєнних дій.

Автор: Михайло Орлюк
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Начало есть! Теперь надо за время до окончания войны распихать стыренное по "волонтерам"! Гетьманцев подсуетился?
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15.06.2022 16:28 Відповісти
А нафига чиновникам!!! заниматься волонтерской помощью? Для этого есть разные фонды и волонтерские организации. У чиновников есть свои служебные обязанности, которые они должны выполнять как можно качественнее, особенно в условиях войны.
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15.06.2022 17:04 Відповісти
Теперь официально можно брать и давать взятки,главное сказать что это "на благотворительность"
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15.06.2022 19:33 Відповісти
отличный зе-схематоз. Слава Богу наживаются и прячут доходы на крови. Пабеда
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15.06.2022 20:11 Відповісти
 
 