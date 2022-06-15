Євросоюз підписав угоду з Ізраїлем та Єгиптом про збільшення постачання ізраїльського газу до Європи

Європейський Союз, Ізраїль та Єгипет підписали меморандум про взаєморозуміння, який дозволить збільшити експорт ізраїльського газу до Європи.

Про це повідомляє Al Arabia із посиланням на міністерство енергетики Ізраїлю.

Зазначається, що ця рамкова угода стане першою, яка дозволить "значний" експорт ізраїльського газу до Європи.

Відповідно до угоди, ЄС також заохочуватиме європейські компанії брати участь у тендерах на геологічну розвідку в Ізраїлі та Єгипті, повідомили у міністерстві.



Зазначається, що частина ізраїльського газу вже доставляється трубопроводом на переробні заводи на середземноморському узбережжі Єгипту, звідки його транспортують до Європи як зріджений природний газ. Відповідно до угоди, очікуюється збільшення відповідних поставок газу з Єгипту до Європи.



"Сьогодні Єгипет та Ізраїль беруть на себе зобов’язання ділитися природним газом з Європою та допомагати в енергетичній кризі", – заявила міністерка енергетики Ізраїлю Карін Ельхаррар.

Як повідомлялося, Ізраїль нарощує видобуток природного газу в морі і прагнув досягти угоди про постачання з Європою в найближчі місяці для заміни поставок із Росії. Протягом наступних кількох років країна має намір подвоїти видобуток приблизно до 40 млрд кубометрів із приблизно 20 млрд кубометрів, оскільки вона розширює поточні проєкти та запускає нові родовища в режимі онлайн.

Європа через війну в Україні хоче припинити поставки з Росії, яка постачає близько 40% природного газу. Російські поставки минулого року склали близько 155 млрд кубометрів. Ізраїльський газ допоможе Європі диверсифікуватися разом із поставками з інших країн, таких як Сполучені Штати та Катар.