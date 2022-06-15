Україна пропонує США домовитися про постачання газу за ленд-лізом, – ЗМІ

Україна розглядає варіант угоди з Вашингтоном про постачання американського зрідженого природного газу (ЗПГ) за ленд-лізом.

Про це повідомляє журнал Foreign Policy.



Зазначається, що українські чиновники у сфері енергетики пропонують Вашингтону та іншим західним столицям безліч потенційних рішень для забезпечення постачання на майбутню зиму та збільшення внутрішнього виробництва.

Зокрема, пропозиції передбачають забезпечення міжнародного фінансування для закупівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та у Північній Африці, розробку альтернатив маршрутів поставок та можливу угоду з Вашингтоном про імпорт LNG із США за схемою ленд-лізу.



Очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко минулого тижня у Вашингтоні заявив, що Україні необхідно $8 млрд для імпорту 6 млрд кубометрів газу до настання зими.

Видання зазначає, що Україна пропонує забезпечити постачання енергоносіїв за угодою про ленд-ліз, згідно з якою США нададуть Україні 6 млрд кубометрів зрідженого природного газу, які будуть доставлені на термінали до Європи і потраплятимуть в Україну трубопроводом.

Водночас українська сторона планує розрахуватися з США після того, як буде збільшений внутрішній видобуток газу.



"Вони були здивовані, почувши таку ідею, але вона була добре сприйнята", – цитує видання Вітренка.