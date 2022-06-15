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Новини Енергетика
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Газпром (2406) Німеччина (1679) Шольц Олаф (43)

Шольц відмовився від повної націоналізації німецької "дочки" "Газпрому", щоб не розізлити Путіна, – Bloomberg

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олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив пропозицію міністра економіки Роберта Хабека щодо повної націоналізації Gazprom Germania, щоб не провокувати президента РФ Владіміра Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників агентства, Шольц стурбований тим, що такий крок може "розлютити президента Росії Путіна" і призвести до загострення ситуації у питанні імпорту російського газу.

Натомість, як повідомлялося, уряд Німеччини вирішив продовжити термін довірчого управління газовою компанією Gazprom Germania GmbH на період і після вересня 2022 року та перейменувати фірму на Securing Energy for Europe GmbH. 

Крім того, влада вкладе в компанію близько $10,4 млрд: кредит дасть німецький державний банк розвитку KfW. Позика від держави має стабілізувати фінанси компанії та гарантувати безперебійні поставки газу після того, як Росія обмежила їх.

Як повідомлялося, на початку квітня Міністерство економіки ФРН розпорядилося передати холдинг Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства (BNetzA). Термін дії рішення був до 30 вересня поточного року.

Право голосу з акцій Gazprom Germania перейшло до BNetzA. Управитель вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню BNetzA.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+3
Трохи не так, друже. Скоріш за все пуйло має якийсь "залізний" компромат на Шольца: Скелет у шафі Шольца. Чому канцлер Німеччини тягне з постачанням зброї Україні
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15.06.2022 13:32
+3
Хто знає німецьку той зрозуміє
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15.06.2022 14:22
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Трохи не так, друже. Скоріш за все пуйло має якийсь "залізний" компромат на Шольца: Скелет у шафі Шольца. Чому канцлер Німеччини тягне з постачанням зброї Україні
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15.06.2022 13:32 Відповісти
Все разом.
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15.06.2022 16:22 Відповісти
Сцикун, блін! Позор німецької нації...
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15.06.2022 12:44 Відповісти
народ, це СОЦІАЛІСТИ. зрозумійте, вони в франції (макрончики всякі) і в німеччині (щольцики всякі )являють собою софт-комуністів, якщо хочете, то комуністів з лоском європейської цивілізації.

Коли це знати, то все стає зрозумілим
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15.06.2022 13:39 Відповісти
мирзота.Вы ***** это не довольное видите?видать это после разговора с ******,тот сказал что зарплату урежет.
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15.06.2022 14:04 Відповісти
Хто знає німецьку той зрозуміє
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15.06.2022 14:22 Відповісти
сцык...сцык...сцык !!!
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15.06.2022 15:16 Відповісти
Таке враженя що шольц робив особливе щось для х....
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15.06.2022 17:58 Відповісти
Германия плевать хотела на санкции. Они начали выдавать визы ордынцам.
Велкам рашисты в Германию! Ну и лицемерные твари.
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15.06.2022 18:48 Відповісти
Измельчал, в наши дни, тевтонец. Их даже бюргерами - язык не поворачивается назвать. Так, бюргеришки, "табакирующие" перед драным косолапым представителем псообразных.
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15.06.2022 19:06 Відповісти
 
 