Шольц відмовився від повної націоналізації німецької "дочки" "Газпрому", щоб не розізлити Путіна, – Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив пропозицію міністра економіки Роберта Хабека щодо повної націоналізації Gazprom Germania, щоб не провокувати президента РФ Владіміра Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників агентства, Шольц стурбований тим, що такий крок може "розлютити президента Росії Путіна" і призвести до загострення ситуації у питанні імпорту російського газу.

Натомість, як повідомлялося, уряд Німеччини вирішив продовжити термін довірчого управління газовою компанією Gazprom Germania GmbH на період і після вересня 2022 року та перейменувати фірму на Securing Energy for Europe GmbH.

Крім того, влада вкладе в компанію близько $10,4 млрд: кредит дасть німецький державний банк розвитку KfW. Позика від держави має стабілізувати фінанси компанії та гарантувати безперебійні поставки газу після того, як Росія обмежила їх.

Як повідомлялося, на початку квітня Міністерство економіки ФРН розпорядилося передати холдинг Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства (BNetzA). Термін дії рішення був до 30 вересня поточного року.

Право голосу з акцій Gazprom Germania перейшло до BNetzA. Управитель вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню BNetzA.