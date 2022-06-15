Потік на виїзд з України знову перевищив потік на в'їзд, – прикордонники

Кількість тих, хто виїжджає з України через західний її кордон у вівторок, перевищила кількість тих, хто в'їжджає, майже на 4 тисячі, тоді як днем раніше, навпаки, кількість тих, хто в'їхав, була майже на 3 тисячі більшою, за кількість тих, хто залишив Україну.

Про це свідчать дані прикордонних відомств України та Польщі, передає Інтерфакс-Україна.

За даними українських прикордонників, 14 червня з України виїхало майже 38 тис. осіб у порівнянні з понад 33 тис. днем раніше, тоді як кількість прибулих до країни становила понад 34 тис. у порівнянні з 36 тис. напередодні, передає Інтерфакс-Україна.



Водночас польські прикордонники зазначають, що 14 червня з країни до України в'їхало 22,1 тис. порівняно з 22,7 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік склав 24 тис. проти 21,7 тис. напередодні.



Усього з початку повномасштабної війни потік з України до Польщі склав понад 4 млн осіб, у зворотному напрямку – 2,09 млн осіб.

За даними УВКБ ООН на 13:00 13 червня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 7,51 млн осіб, з них до Польщі – 3,95 млн, Росії – 1,13 млн (дані на 9 червня), Угорщину – 764,22 тис., Румунію – 642,16 тис., Молдову – 498,9 тис., Словаччину – 501,34 тис., Білорусь – 16,65 тис.



У той же час в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 13 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,47 млн осіб.