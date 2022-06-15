У Росії виник дефіцит комерційних безпілотників, – ЗМІ

На російському ринку комерційних безпілотних літальних апаратів з початку війни в Україні виник дефіцит, а ціни в окремих сегментах зросли втричі.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на учасників ринку.

Дефіцит, на думку одного із співрозмовників газети, пов'язаний з рішенням припинити постачання до Росії китайської компанії DJI, "яка займає 90% ринку "споживчих" дронів".

Директор Центру аналізу стратегій та технологій Руслан Пухов заявив виданню, що дефіциту дронів, на його думку, також сприяли приватні ініціативи з купівлі постачання для так званих "ДНР" та "ЛНР". Адже комерційні дрони доступніші за вироблені на підприємствах військово-промислового комплексу.

У середньому з лютого безпілотники подорожчали на 30%, однак у сегменті для професійного використання – наприклад, у нафтогазовій галузі, для пошуково-рятувальних робіт – ціни зросли втричі.

"Те, що раніше коштувало близько 1 млн рублів, зараз продається більш ніж за 3 мільйони рублів", – заявив Микола Ряшин, гендиректор компанії Hive, яка випускає дронопорти.