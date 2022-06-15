США планують будувати зерносховища у Польщі для вивезення зерна з України, – Байден
Новини БізнесЦензор Аграрний ринок
США мають намір будувати зерносховища у Польщі на кордоні з Україною, щоб полегшити вивезення українського зерна до Європи залізницею.
Про це заявив у вівторок президент США Джо Байден, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми збираємося будувати тимчасові зерносховища на кордоні з Україною – у Польщі", – сказав він під час виступу, який транслював Білий дім.
Байден зазначив, що цей план у разі реалізації дозволить вивозити зерно з України до Європи, а звідти – до інших частин світу. Він повідомив, що зараз "тісно працює з європейськими партнерами для вивільнення 20 млн тонн пшениці з України на світові ринки".
Президент США визнав також, що цей план "вимагатиме часу" на реалізацію.
Як повідомлялося, уряди Євросоюзу розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для врожаю – як результат, це має суттєво допомогти в збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх поставок зернових на світові ринки.
Будь ласка, зачекайте...