Німеччина перейменує колишню "дочку" "Газпрому" та виділить їй кредит на $10 мільярдів

Уряд Німеччини вирішив продовжити термін довірчого управління газовою компанією Gazprom Germania GmbH на період і після вересня 2022 року та перейменувати фірму на Securing Energy for Europe GmbH.

Про це йдеться у заяві уряду Німеччини, передає Інтерфакс-Україна.



"Відомство федерального канцлера, міністерство економіки та захисту клімату та міністерство фінансів ухвалили рішення продовжити довірче управління Gazprom Germania GmbH (GPG) до вересня 2022 року і надалі. Конкретно довірче управління покликане забезпечувати енергопостачання і має відповідати положенням змін до закону про енергетичну безпеку", – йдеться у повідомленні.



Крім того, за даними агентства Bloomberg, влада вкладе в компанію близько $10,4 млрд: кредит дасть німецький державний банк розвитку KfW – "для захисту бізнесу від наслідків санкційної війни".



Компанію також планують перейменувати.



"Gazprom Germania GmbH буде перейменована на Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). Це подасть чіткий сигнал ринку про те, що мета вжитих заходів – забезпечити енергобезпеку в Німеччині та Європі. Саме на це буде розрахована виробнича модель SEFE", – наголосили у повідомленні.



Кредит від KfW дозволить уникнути банкрутства підприємства та "каскадного" ефекту на ринку, вказують в німецькому уряді.

Як повідомлялося, на початку квітня Міністерство економіки ФРН розпорядилося передати холдинг Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства (BNetzA). Термін дії рішення був до 30 вересня поточного року.

Право голосу з акцій Gazprom Germania перейшло до BNetzA. Управитель вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню BNetzA.