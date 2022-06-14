Fitch підвищив прогноз цін на газ та нафту на найближчі роки
Новини БізнесЦензор Енергетика
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило оцінку вартості нафти на найближчі роки через перебої з постачанням та підвищення попиту на пальне на тлі ослаблення пандемії COVID-19.
Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.
"Євросоюз заборонив імпорт морем із Росії, тому йому доведеться заміщати близько третини всього імпорту нафти постачаннями з інших регіонів, при цьому великі обсяги російської нафти підуть до Індії та Китаю", – сказано в повідомленні агентства.
Проте використання вільних потужностей і перенаправлення торгових потоків зрештою зменшать тиск на пропозицію нафти у світі, тому надалі ціни будуть більш помірними.
"Наші довгострокові припущення щодо цін на нафту не змінилися", – зазначають аналітики Fitch.
При цьому прогноз цін на газ у Європі на 2022-2025 роки було підвищено.
"ЄС прагне знизити свою залежність від поставок російського газу, головним чином за рахунок збільшення поставок скрапленого природного газу в короткостроковій перспективі. Ціни додатково підтримуватимуться фізичними перебоями в постачанні газу і вимогою Росії проводити платежі в російських рублях, відмова від якого може привести до зупинки постачання", – повідомляється у звіті.
У той самий час криза пропозиції в РФ прискорила енергетичний перехід у Європі, тому аналітики зберегли довгострокові оцінки вартості газу в регіоні без змін.
Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".
Будь ласка, зачекайте...