Морський експорт російської нафти за тиждень зменшився на 10%, – Bloomberg

Середньодобовий обсяг морського експорту російської сирої нафти з 4 по 10 червня зменшився проти попереднього тижневого періоду на 10% – до 3,55 млн барелів.

Про це повідомляє Bloomberg, передають Порти України.

Зазначається, що російський морський експорт набуває нової моделі, оскільки Москва намагається пристосуватися до майбутнього ембарго Євросоюзу. Індія перетворилася з незначного на другого за обсягами імпортера, поступаючись лише Китаю.

"Оскільки Китай стає єдиним ринком збуту нафти з портів на тихоокеанському узбережжі Росії, Індія швидко стала найбільшим покупцем обсягів, які відвантажуються із портів на західних узбережжях. Азійські покупці, серед яких переважають Китай та Індія, зараз забирають майже половину всієї нафти, що постачається з портів, при цьому постійний потік танкерів прямує навколо Європи через Суецький канал", – зазначає агентство.

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Протягом звітного тижневого періоду російські морські нафтові термінали у західних експортних регіонах відвантажували майже 860 тис. барелів на добу призначенням в Азію. Ця цифра майже напевно буде переглянута, коли стануть відомі пункти призначення танкерів, які щодоби приймали 210 тис. барелів і не вказували кінцеві точки розвантаження.

Загалом протягом звітного періоду російські морські нафтові термінали відвантажили 24,9 млн барелів проти 27,6 млн барелів попереднього тижня. Було завантажено 34 танкери проти 38 тижнем раніше.

"У той час як обсяги постачань впали на 10%, дохід Москви від експортного мита впав ще більше – на $28 млн, або на 16%, до $152 млн з переглянутих $180 млн за тиждень до 3 червня", – вказує агентство.

Потоки нафти з портів Балтійського моря і Мурманська залишилися незмінними. Обсяги відвантаження з чорноморського порту Новоросійськ і тихоокеанських експортних терміналів зменшилися проти попереднього періоду на 23% и 22% відповідно, або на два судна у кожному випадку.

У балтійських портах було завантажено 18 танкерів, у тому числі в Приморську – 11 проти 10 тижнем раніше, в Усть-Лузі – 7 проти 8. Кількість танкерів, що показують пункти призначення в північно-західній Європі, не змінилася, тоді як постачання до Середземномор’я відновилися порівняно з двома попередніми тижнями. Число танкерів, які вказали пунктами призначення Азію, було найнижчим за останні три тижні. Однак потоки в Азію, ймовірно, зростуть, коли судна, які ще не повідомили кінцевий пункт призначення, почнуть вказувати точні місця вивантаження.

Із Новоросійська відправлено 6 танкерів проти 8 тижнем раніше. Половина нафти залишилася в Чорноморському регіоні, незважаючи на те, що постачання до Болгарії та Румунії зменшилися з максимуму попереднього тижня. Постачання до Азії впали, одне судно прямувало до Індії.

Із Мурманська відправлено три танкери, як і попереднього тижня. Два судна були завантажені на плавучому нафтосховищі Umba, яке експлуатує "Газпром нєфть", одне відправилося до Роттердама, інше – до Індії. Третє судно взяло вантаж з танкера-сховища Kola, яким користується "Лукойл", і прямує до нафтопереробного заводу компанії ISAB на Сицилії.

Шість танкерів вийшли з західних експортних терміналів Росії, вказавши пункти призначення в Індії. Ще п’ять танкерів вирушили без точної кінцевої точки. Один показує пункт призначення як Азорські острови, другий – Порт-Саїд. Ще одне судно показує точкою призначення Альхесірас в Іспанії, але попередні танкери, які вказували цей пункт, змінювали сигнал призначення, досягнувши меж порту без розвантаження. Декілька танкерів, які завантажилися у попередні тижні, досі не показують кінцеві пункти призначення, більшість із них продовжує вказувати Порт-Саїд.

Раніше повідомлялося, що за перші 100 днів війни проти України Росія отримала від експорту викопних енергоносіїв дохід у розмірі 93 млрд євро.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Також пакет санкцій передбачає відключення від платіжної системи SWIFT російських "Сбєрбанку", "Московського кредитного банку" та "Россільгоспбанку". Крім того, ЄС призупиняє мовлення на своїй території ще трьох російських державних телеканалів: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24"/Russia24 і "Міжнародний телецентр".