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Нацбанк зобов'язав банки повідомляти виконавцям про відкриття рахунків боржників

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

нбу,нацбанк

Національний банк України розробив порядок інформування виконавців про відкриття та закриття рахунків користувачів-боржників.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляється, усі надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунків: банки, платіжні установи, філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, операторів поштового зв’язку зобов’язані під час відкриття чи закриття банківських/платіжних рахунків перевірити наявність інформації про користувача (фізичної або юридичної особи) у Єдиному реєстрі боржників.

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У разі відкриття або закриття рахунку особі, внесеній до Єдиного реєстру боржників, надавач платіжних послуг з обслуговування рахунків зобов’язаний у день відкриття або закриття рахунку повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.

У зв’язку з цим Національний банк розробив Положення про порядок повідомлення надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків інформації про відкриття/закриття рахунків користувачів, унесених до Єдиного реєстру боржників, органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям, затверджене постановою правління Національного банку України від 13 червня 2022 року №116.

Обмін даними між надавачем платіжних послуг та виконавцем щодо перевірки інформації про користувачів у Єдиному реєстрі боржників та інформування виконавців про відкриття/закриття рахунків здійснюється за допомогою електронного сервісу інформаційної взаємодії. Інформація, що надається в повідомленнях відповідно до цього Положення, становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг.

Постанова №116 набирає чинності з дня введення в дію закону України "Про платіжні послуги".

Автор: Галина Ялівець
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