Статки 500 найбагатших людей світу з початку року впали на $1,4 трильйона, – Bloomberg

Статки 500 найбагатших людей світу з початку поточного року впали на $1,4 трлн на тлі заворушень на фінансових ринках через інфляційний тиск і підвищення ключових ставок найбільшими центробанками. При цьому лише 13 червня їхній статки скоротилися на $206 млрд.

Про це йдеться в даних Bloomberg Billionaires Index, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що така динаміка різко контрастує з минулим роком, коли чисельність найбільш заможних людей у ​​світі збільшилася на 8% порівняно з 2020 роком паралельно з активним зростанням на фінансових ринках, випливає з доповіді Capgemini World Wealth. У країнах Північної Америки кількість найбагатших людей підскочило на 13%, тоді як у Азії темпи зростання становили лише 4,2%, відстаючи від Європи та Північної Америки.

Азіатські країни лідирували за темпами приросту кількості найбагатших людей протягом останнього десятиліття. Серед причин для такої тенденції аналітики Capgemini World Wealth назвали посилення регуляторної політики Пекіна у сфері ІТ та зниження активності на ринку нерухомості Китаю.

У той самий час США, Японія, Китай та Німеччина зберегли у себе позиції країн, де проживає найбільше заможних людей – майже 64% світового показника.

Крім того, експерти також зазначили, що статки найбагатших людей, чиї активи, що інвестуються, оцінюються в більш ніж $30 млн, збільшився на 9,6% порівняно з 2020 роком. Темпи підвищення стали найшвидшими серед усіх категорій, виділених Capgemini World Wealth.

Раніше повідомлялося, що з початку пандемії коронавірусу в 2020 році у світі з'явилося 573 нових мільярдери, а їх сукупний статок збільшився за цей час на $3,78 трлн і становить $12,7 трлн, або 13,9% загальносвітового ВВП.