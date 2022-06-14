Німеччина створить національний реєстр для підвищення ефективності санкцій проти Росії

Німеччина створить національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження, в рамках зусиль із підвищення ефективності санкцій проти Росії.

Про це оголосив канцлер Олаф Шольц на засіданні групи з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей у Берліні, передає Європейська правда.

Найближчим часом у Німеччині буде ухвалено другий закон про застосування санкцій, який включатиме національний реєстр активів, що підпадають під санкції або мають незрозуміле походження.

Німеччина також планує створити спеціальну гарячу лінію для інформаторів, додав Шольц.

"Агресія Росії проти України показала, що санкції мають бути терміново ефективнішими – особливо проти російських олігархів та їхніх прихованих активів", – сказав Шольц.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина заморозила активи російських олігархів та інших осіб із санкційного списку ЄС на суму в майже 143 млн євро.