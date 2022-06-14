ЄБРР виділив "Нафтогазу" кредит на 300 мільйонів євро
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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив кредит на суму до 300 мільйонів євро для НАК "Нафтогаз України".
Як повідомляється у пресрелізі банку, 50 мільйонів євро з цієї суми вже доступні для фінансування екстрених закупівель газу в рамках підготови до наступного опалювального сезону.
"Компанія має на меті зібрати загальну суму 1 мільярд євро, щоб придбати до одного мільярда кубометрів газу, що важливо для забезпечення достатньої кількості газу в системі до осені, а також для забезпечення доступу до послуг для людей, чиї засоби до існування та економічна безпека знаходяться під загрозою внаслідок війни", – зазначається у повідомленні.
Позика є частиною пакету у розмірі 1 млрд євро, який ЄБРР має намір спрямувати на фінансування проєктів в Україні для підтримки її економіки.
Водночас усі інвестиції ЄБРР в Україну в рамках цього пакету передбачають розподіл ризику. У випадку з "Нафтогазом" акціонери ЄБРР гарантують 66%(200 мільйонів євро) від загальної суми позики ЄБРР, яка також забезпечена суверенною гарантією України. Після початкового платежу гарантії донорів покриватимуть усі наступні виплачені 100 мільйонів євро та 66% з останніх 150 мільйонів євро.
ЄБРР зазначає, що крім підтримки енергетичної безпеки, позика ЄБРР призначена для підтримки "Нафтогазу" у вирішенні "проблем, пов’язаних із робочою силою, спричиненими військовими діями, які змусили мільйони людей в Україні покинути свої домівки та робочі місця".
Як повідомлялося, раніше заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко анонсувала наміри банку виділити кредит для "Нафтогазу України" у розмірі 300 млн євро для закупівлі газу.
Водночас голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час виступу на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі заявив, що в рамках підготовки до наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати до 6 млрд кубометрів газу, вартість яких він оцінив у близько $8 млрд. За словами Вітренка, принаймні частину цих грошей "Нафтогаз" сподівається отримати від уряду США.
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