Суд арештував майно бізнесменів із Росії вартістю 30 мільйонів, – Нацполіція

Суд наклав арешт на майно та корпоративні права підприємства російських бізнесменів на суму майже 30 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Зазначається, що такі заходи запроваджені, щоб унеможливити виведення коштів до держави-агресора, які можуть використовуватися для підтримки окупаційної армії та інших незаконних збройних формувань.

"Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області та слідчі обласної поліції, бенефіціарними власниками підприємства, яке займається видобуванням корисних копалин на території Кіровоградської області, є громадяни Російської Федерації. Вони здійснюють реалізацію копалин товариствам невизнаної Придністровської молдавської республіки та Росії", – сказано в повідомленні.

Щоб унеможливити відчуження майна у зв’язку із запровадженими санкціями та виведення коштів за межі України, у межах кримінального провадження за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури на майно та корпоративні права підприємства вартістю майже 30 млн грн було накладено арешт.