Кабмін погодив звільнення голови Чернівецької області

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 14 червня, погодив звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Осачук обіймав цю посаду з листопада 2019 року. До цього він з 2013 року був почесним консулом Австрії у Чернівцях та позаштатним радником мера Чернівців Василя Продана.



