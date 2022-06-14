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Кабмін погодив звільнення голови Чернівецької області

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осачук

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 14 червня, погодив звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Осачук обіймав цю посаду з листопада 2019 року. До цього він з 2013 року був почесним консулом Австрії у Чернівцях та позаштатним радником мера Чернівців Василя Продана.

Автор: Михайло Орлюк
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