Кабмін погодив звільнення голови Чернівецької області
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Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 14 червня, погодив звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Осачук обіймав цю посаду з листопада 2019 року. До цього він з 2013 року був почесним консулом Австрії у Чернівцях та позаштатним радником мера Чернівців Василя Продана.
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