Кабмін звільнив голову Держагентства з інфраструктурних проєктів

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 14 червня, звільнив Олену Криворучко з посади голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Криворучко обіймала посаду голови Держінфрапроєкту з грудня минулого року.

За даними офіційної біографії, Олена Криворучко одразу після проходження навчання наприкінці липня 2016 року була призначена на посаду директора ДП "Укрдорінвест", яке входить до складу "Укравтодору" та займається проектами дорожньої інфраструктури, які фінансуються за рахунок кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій (Світового Банку, ЄБРР, ЄІБ).

Після зміни керівництва "Укавтодору", коли його голова Олександр Кубраков був призначений міністром інфраструктури, Криворучко зберегла свою посаду і очолювала "Укрдорінвест" до серпня 2021 року.



