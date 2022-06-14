Євросоюз розширить співпрацю з Ізраїлем для відмови від російських енергоресурсів, – голова Єврокомісії

Євросоюз прагне розширювати співпрацю з Ізраїлем у сфері енергетики в рамках заходів щодо відмови від російських енергоресурсів.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в ізраїльському Університеті імені Бен-Гуріона, передає Інтерфакс-Україна.

"Поведінка РФ лише зміцнила нашу рішучість звільнитися від залежності від російських копалин видів палива. Наприклад, ми вивчаємо способи активізації енергетичної співпраці з Ізраїлем за допомогою двох великих проектів", – сказала фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що один із згаданих проектів – "найдовший у світі" підводний кабель, що з'єднує Ізраїль із Кіпром та Грецією, а другий – трубопровід для транспортування газу та екологічно чистого водню із регіону східного Середземномор'я.

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За словами голови ЄК, "це інвестиції як у європейську, так і ізраїльську енергетичну безпеку". Інших подробиць співпраці не було озвучено.

ЄС раніше запровадив санкції щодо російського вугілля, а також поетапну заборону на імпорт сирої нафти та нафтопродуктів із РФ. Планів щодо санкцій щодо газу поки що немає. Проте фон дер Ляєн часто згадує у цьому контексті європейську стратегію REPowerEU, покликану зробити Європу більш незалежною у сфері енергетики, зокрема від російського газу.

Раніше повідомлялося, що влада Євросоюзу опрацьовує угоду, яка дозволить імпортувати ізраїльський газ через Єгипет.