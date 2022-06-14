Кабмін оцінює вартість відбудови зруйнованого Росією житла у понад $40 мільярдів, – Шмигаль

Російські війська зруйнували або пошкодили щонайменша 45 млн квадратних метрів житла, вартість його відновлення оцінюється у понад $40 млрд.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання Кабміну, інформує пресслужба уряду.

Він зазначив, що українці вже подали через "Дію" понад 206 тисяч заяв про пошкоджене та зруйноване житло.

"Всі ці заяви тепер передаються відповідним органам на місця. Руйнування верифікуються комісією і далі людина зможе побачити в "Дії" документ, який підтверджує збитки", – сказав Шмигаль.

Водночас, за словами голови уряду, розробка уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитків ще триває. Вона передбачатиме середню вартість збитків.

"Наприклад, якщо в одному будинку стояли вікна різної категорії та вартості, то відшкодовуватись буде вартість майна за уніфікованим стандартом. Буде рахуватися середня ціна звичайних вікон, а не ціна, за якою кожне конкретне вікно купувалося раніше", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що після фіксації та оцінки збитків люди мають отримати кошти за зруйноване майно. Однак коштів на це немає.

"Десятки тисяч знищених будинків і квартир — це мільярди. Мінімальна оцінка зараз – понад $40 млрд. У бюджеті наразі немає такої суми, адже всі кошти ми пріоритетно спрямовуємо на оборону та захист нашої країни, а також на соціальні виплати. Тому уряд чесно каже, що повноцінний процес відшкодування почнеться одразу після того, як конфісковані російські кошти на Заході надійдуть до України", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні у вівторок, 14 червня, вніс зміни до Порядків виконання невідкладних робіт, пов’язаних із пошкодженням будівель і споруд та визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ. За словами голови Мінрегіону Олексія Чернишова, внесені зміни мають спростити порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель та споруд.



