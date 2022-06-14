В Росію продовжує літати 31 авіакомпанія, – KSE

В Росію досі продовжує здійснювати польоти 31 міжнародна авіакомпанія, а ще чотири планують відновити роботу у червні.

Про це свідчать підрахунки аналітичного проєкту KSE Institute "Самосанкції".

Зокрема, до РФ продовжують літати авіакомпанії з країн-сусідів: "Бєлавіа" (Білорусь), Armenia (Вірменія), Avia Air Traffic (Киргизстан), Flyone Armenia (Вірменія), Qazaq (Казахстан), Qanot Sharq (Узбекистан), SCAT (Казахстан), Somon Air (Таджикистан) та Uzbekistan Airways (Узбекистан).

Крім цього, у червні на російський ринок планують повернутися дві авіакомпанії з Азербайджану: AZAL (національний авіаперевізник) та Buta Airways.

Разом з цими авіакомпаніями, до Росії все ще літають: Air Algerie (Алжир), Air Arabia (ОАЕ), Air Serbia (Сербія), AnadoluJet (Туреччина), Ariana Afghan Airlines (Афганістан), Conviasa (Венесуела), Corendon Airlines (Туреччина), EgyptAir (Єгипет), El Al Israel Airlines (Ізраїль), Emirates Airlines (ОАЕ), Etihad Airways (ОАЕ), FlyDubai (ОАЕ), Gulf Air (Бахрейн), Iraqi Airways (Ірак), Mahan Air (Іран), Mongolian Airlines (Монголія), Pegasus Airlines (Туреччина), Qatar Airways (Катар), Royal Jordanian (Йорданія), Turkish Airlines (Туреччина), Cham Wings (Сирія) та Air China (Китай).

Також у червні на російський ринок планують повернутися одна з найбільших африканських авіакомпаній Ethiopian Airlines та йорданський перевізник Fly Jordan Airlines.

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Автори дослідження відзначають, що в Туреччині спеціально під російських пасажирів створюють нову авіакомпанію – Southwind, яка може розпочати польоти вже влітку цього року.

Російські авіакомпанії, в свою чергу, шукають способи обходу санкцій. Зокрема, деякі з них планують перевезти бізнес до Туреччини й таким чином отримати можливість купувати нові літаки та запасні частини.

Водночас російська авіаційна галузь є однією з найбільш постраждалих галузей економіки від санкцій. Літаки з РФ не можуть літати до багатьох країн, а російські компанії не мають можливості ремонтувати та купувати повітряні судна. Після 24 лютого з російського ринку пішли майже всі міжнародні авіакомпанії та великі авіабудівники.