"Укрзалізниця" відновила проведення аукціонів з оренди власних зерновозів

"Укрзалізниця" відновлює проведення аукціонів по розподілу вагонів-зерновозів власного парку.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

"Шановні відправники зернових вантажів! Повідомляємо вам графік проведення аукціонів із розподілу через майданчик ЄТС "Прозорро.Продажі" зерновозів вагонного парку АТ "Укрзалізниця" на період 1-5 липня 2022 року. На торгах 20 червня 2022 року будуть розіграні вагоновідправлення у зерновозах "Укрзалізниці" на період 1-5 липня", – написав Ткачов.

Так, на аукціон виставлено: цодобове навантаження 100 ЗРВ; в тому числі (тільки внутрішні перевезення, без експорту): 1 лот – 50 ЗРВ; 2 лот – 20 ЗРВ; 1 лот – 10 ЗРВ.

Також встановлено обмеження по полігонам навантаження (виключення): крім ДН-5 ПЗЗ (Конотопська дирекція); крім станцій Донецької залізниці.

Вивантаження – тільки полігон/територія АТ " Укрзалізниця".

Раніше повідомлялося, що ЄБРР дозволив направити 50 млн євро кредиту на підтримку ліквідності "Укрзалізниці".