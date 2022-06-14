Найбільша в США криптовалютна біржа оголосила про масштабні звільнення

Оператор найбільшої в США криптовалютної біржі Coinbase Global Inc. скоротить штат співробітників на 18% на тлі обвалу на криптовалютному ринку.

Про головний виконавчий директор та співзасновник компанії Брайан Армстронг повідомив у листі, який оприлюднено на сайті компанії.

"Економічні умови швидко змінюються: ми, схоже, входимо в рецесію після 10+ років економічного буму. Рецесія може призвести до чергової криптозими і триватиме тривалий період. За минулі криптозими дохід від торгівлі (наше найбільше джерело доходу) значно знизився. Хоча важко передбачити економіку чи ринки, ми завжди готуємося до найгіршого", – пояснив керівник компанії.

Він відзначив, що компанія "зростала занадто швидко": на початку 2021 року у неї було 1250 співробітників, з того часу їх кількість зросла у 4 рази.

Заява з'явилася на тлі масштабного падіння ринку криптовалют. У вівторок, 14 червня, курс біткойна під час торгів опускався нижче позначки $21 тис. вперше з грудня 2020 року, свідчать дані CoinMarketCap. Зараз біткойн торгується на рівні близько $22,2 тис., хоча ще тиждень тому його вартість перевищувала $31 тис.



