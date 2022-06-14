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Нацкомісія затвердила правила приєднання до електромереж у воєнний період

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електроенергія

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила єдиний механізм переходу від тимчасового приєднання електроустановок на період воєнного стану в постійне, що запобігатиме зловживанню під час надання послуг.

Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду Укрaїни.

Правилами також визначено механізм компенсації замовнику вартості наданих ресурсів та матеріалів для можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж.

Рішенням, ухваленим на засіданні регулятора 7 червня, внесено зміни до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року №352, якою затверджено Правила приведення тимчасово приєднаних на період дії воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу.

Перехід від тимчасового приєднання електроустановок на період воєнного стану в постійне здійснюється замовником за однією із таких процедур:

  • шляхом отримання (завершення) послуги з приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу систем розподілу;
  • шляхом отримання послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами Правил.

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Визначена Правилами процедура приєднання електроустановок за постійною схемою передбачає, зокрема:

  • звернення замовника до оператора системи розподілу;
  • укладення договору приєднання за постійною схемою;
  • приведення замовником технічного стану електроустановок і мереж лінійної частини приєднання у відповідність до вимог нормативно-технічних документів (якщо будівництво лінійної частини приєднання здійснював замовник). Фіксацію відповідності технічного стану електроустановок і мереж лінійної частини приєднання вимогам нормативно-технічних документів здійснює Державна інспекція енергетичного нагляду України шляхом видачі довідки встановленої форми;
  • передачу замовником лінійної частини приєднання оператору системи розподілу (якщо будівництво лінійної частини приєднання здійснював замовник);
  • оплату замовником вартості надання послуги відповідно до умов договору про приєднання за постійною схемою (за необхідності) або повернення оператором системи розподілу різниці коштів (у разі необхідності при стандартному приєднанні);
  • виконання оператором системи розподілу заходів із створення технічної можливості з передачі електричної енергії замовнику відповідної потужності у точку приєднання з дотриманням показників якості;
  • підписання сторонами акта про надання послуги з приєднання;
  • укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на постійній основі.

Оплата замовником вартості приєднання за постійною схемою:

  • для нестандартного приєднання – передбачає плату за потужність з можливістю її оплати рівномірними платежами щомісяця протягом не більше одного календарного року або протягом двадцяти робочих днів 90% цієї плати;
  • для стандартного приєднання – визначається як різниця добутку замовленої до приєднання потужності та ставки плати за стандартне приєднання та вартості будівництва лінійної частини приєднання. У разі від’ємного значення оператор системи розподілу повертає замовнику залишок коштів.

Автор: Галина Ялівець
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