Україна та ЄС погодили текст угоди про "транспортний безвіз"

Кабінет міністрів 13 червня погодив остаточну редакцію Спеціальної Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з ЄС.

Про це заступник міністра інфраструктури Мустафа-Масі Найєм повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Для перевізників підписання цієї Угоди матиме таке ж значення, як скасування віз з країнами ЄС", – наголосив чиновник.

Він нагадав, що за останні пяʼть років ЄС став основним торговельним партнером України, а обсяг вантажоперевезень автомобільним транспортом збільшився майже на 42%. Однак подальший ріст був обмежений нестачею дозволів на міжнародні перевезення, кількість яких по окремих напрямках або залишалась незмінною, або значно скорочувалась.

"Фактично дозвільна система була штучним бар'єром для здійснення вільної торгівлі, обмежуючи не лише двосторонню торгівлю, а й транзит наших товарів країнами ЄС. А за три останні місяці у зв’язку з блокуванням українських портів обсяг товарообігу з ЄС автомобільним транспортом зріс у декілька разів", – зауважив Найєм.

За його словами, внаслідок нестачі дозволів на перевезення існував ризик зупинки експорту автотранспортом вже у вересні-жовтні.

"Після підписання Угоди про транспортну лібералізацію проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення буде вирішено остаточно. Підписання документу планується до кінця поточного місяця", – повідомив Найем.

Він також наголосив, що свої зауваження до цієї угоди відкликала Польща.