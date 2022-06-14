Єврокомісія ухвалить остаточне рішення про статус кандидата для України 17 червня

Єврокомісія (ЄК) ухвалить остаточне рішення за результатами розгляду заявок України, Молдови та Грузії на отримання статусу держав-кандидатів на вступ до ЄС у п'ятницю, 17 червня, наразі його немає.

Про це на брифінгу заявив прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я бачив у пресі, що нібито комісія вчора вже ухвалила рішення. Це повністю хибна інформація. Учора комісія абсолютно нічого не вирішила. Вона провела аналітичні дебати, які дозволяють членам колегії висловити своє бачення ситуації. І все це з метою підготовки рішення, яке буде оголошено у п'ятницю", – сказав прессекретар.

"Тобто, колегія підготувалася до цих (остаточних, – ред.) дебатів, служби доопрацьовують документи за цим рішенням. У четвер буде засідання директорів кабінетів (єврокомісарів, – ред.), яке має підтвердити, чи все гаразд із порядком денним колегії на п'ятницю, включаючи, зокрема, цей пункт. І у п'ятницю у колегії відбудуться дебати і буде оголошено висновок", – пояснив Мамер.

Він наголосив, що це звичайна процедура.

"Іноді буває, що минає менше часу між попередніми дебатами та рішенням. Все залежить від обставин. Але немає нічого виняткового щодо роботи з цього досьє в даному контексті", – сказав представник Єврокомісії.

Відповідаючи на запитання журналістів, прессекретар відмовився будь-яким чином передбачати можливе рішення єврокомісарів у п'ятницю.

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"Будуть запропоновані висновки щодо кожної з трьох кандидатур", – зазначив Мамер.

Після винесення висновку ЄК державам-членам ЄС слід розглядати питання, наскільки переконливими є аргументи Єврокомісії щодо прийнятого рішення, підсумував він.

Раніше видання Politico із посиланням на низку європейських чиновників повідомляло, що Європейська комісія ухвалила рішення рекомендувати надати Україні офіційний статус країни-кандидата на вступдо ЄС.

Щоб визнати Україну країною-кандидатом, потрібно одноголосне схвалення 27 глав-держав і урядів у Європейській раді. Очікується, що її члени розглянуть це питання на саміті в Брюсселі наступного тижня. Чиновники та дипломати заявили виданню, що принаймні три країни все ще виступають проти.



