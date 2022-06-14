"Метінвест" Ахметова почав звільняти російських топменеджерів після початку великої війни, – Forbes

Російські топменеджери гірничо‑металургійного холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського на початку березня отримали листи із пропозицією розірвати контракти.

Про це повідомляє "Forbes Україна" з посиланням на двох топменеджерів компанії, а також керівника компанії-конкурента.

За даними видання, компанію вже залишили більше десяти управлінців з російськими паспортами, однак скільки росіян залишаються на своїх посадах наразі невідомо, адже компанія прибрала з сайту інформацію про управлінський склад.

Дані, що збереглися в кеші, свідчать, що до 24 лютого росіяни обіймали майже третину посад у раді директорів "Метінвесту".

Звільнені громадяни РФ, які працювали на посадах керівників департаментів, отримали від трьох до шести щомісячних зарплат (залежно від стажу в "Метінвесті"). Умови розриву контракту з управлінцями вищої ланки обговорювались індивідуально.

Співрозмовники видання стверджують, що російським співробітникам запропонували два варіанти розриву: звільнитися за згодою сторін або, якщо є законні підстави (кількість років проживання, посвідки тощо), претендувати на українське громадянство.

За даними Forbes, кілька топменеджерів, які давно мешкають в Україні, розпочали процедуру отримання українського громадянства.

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У найбільшому приватному енергохолдингу країни ДТЕК, що також належить Ахметову, немає осіб із громадянством країни-агресора, повідомили Forbes у пресслужбі ДТЕК. Росіянин Ігор Щуров, якій очолює "ДТЕК Нафтогаз", має ізраїльський паспорт, як і керівник ще однієї компанії Ахметова, Harveast, Дмитро Скорняков. Коли обидва отримали громадянство Ізраїлю – невідомо.

Водночас з вересня 2021 року головою наглядової ради "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського залишається росіянин Олексій Пертін. До цього він був гендиректором компанії. Також він є членом наглядової ради "Метінвесту". Пертін минулого року подав заяву до Міграційної служби України щодо набуття українського громадянства. Пресслужба "Смарт-Холдингу" не уточнила, чи залишається на своїй посаді призначений директором зі стратегії та інвестицій у липні 2021 року Кирило Чебунін.