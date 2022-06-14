Нацкомісія зобов'язала постачальників електроенергії надати дані про споживачів з громадянством Росії та Білорусі

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов'язала постачальників універсальних послуг (ПУУ) та операторів систем розподілу електроенергії (ОСР) надати дані про всіх споживачів, окремо наголосивши на їх належності до громадян до країн-агресорів Росії та Білорусі.

Відповідні доповнення до постанови №393 від 20 квітня 2022 року "Про врегулювання деяких питань на роздрібному ринку електричної енергії у період дії в Україні військового стану" затверджено на засіданні регулятора у вівторок, 14 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з постановою, ОСР та ПУУ до 15 серпня мають завантажити до центральної інформаційно-комунікаційної платформи "Датахаб" наявні дані щодо ідентифікації за точками комерційного обліку суб'єктів, з якими укладено договори споживача про надання послуг з постачання та розподілу електроенергії, станом на 1 липня 2022 року.

Відповідно до документа, мають бути завантажені реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, та громадянство особи, що підписала договір. При цьому необхідно окремо вказати належність особи до громадян Росії чи Білорусі.

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В обґрунтуванні до постанови зазначається, що такі дії ПУУ та ОСР мають здійснити з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення національних інтересів у сфері енергетичної безпеки, зменшення ризику споживання енергетичних ресурсів неідентифікованими особами, у тому числі резидентами країн, які розпочали військову агресію проти України, зокрема, при наданні ПУУ дотаційної послуги з виконання спеціальних зобов'язань (фіксований тариф на електроенергію для фізосіб у 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/Вт-год залежно від обсягів споживання).

Як сказано в обґрунтуванні, обов'язкова наявність такої інформації у ліцензіатів передбачена договорами із споживачами, а також законом про ринок електроенергії, правилами роздрібного ринку електроенергії, Кодексами системи розподілу та комерційного обліку електроенергії.

Водночас, згідно з проведеним НКРЕКП оперативним моніторингом, у "Датахаб" відсутня в повному обсязі інформація про ідентифікацію споживачів.