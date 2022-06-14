Євросоюз продовжить термін дії паспортів вакцинації від коронавірусу ще на рік

Євросоюз подовжить термін дії цифрових паспортів вакцинації проти COVID-19 (EUDCC), який спливає 30 червня, ще на рік – до червня 2023 року.

Відповідне спільне рішення ухвалили Європарламент та Рада ЄС, повідомляє Deutsche Welle.

Європейська влада пояснює цей крок прагненням гарантувати громадянам ЄС свободу пересування у разі появи нового штаму коронавірусу, якщо він становитиме загрозу для життя людей.

Водночас учасники обговорень домовилися, що держави-члени ЄС мають утримуватися від запровадження додаткових обмежень на вільне пересування для власників EUDCC. Запроваджувати будь-які обмеження на пересування можна буде лише в інтересах охорони громадського здоров'я, у разі виникнення такої потреби та якщо вони не будуть призводити до дискримінації.

Єврокомісар з питань юстиції та дотримання верховенства права Дідьє Рейндерс зазначив, що багато держав ЄС на сьогодні зняли всі обмеження на поїздки, у тому числі відмовилися від вимоги надавати сертифікат про щеплення від коронавірусу або результат негативного тесту чи довідку про те, що пасажир нещодавно хворів на COVID-19.

"Однак епідеміологічна ситуація може швидко змінитись", – застеріг єврокомісар.