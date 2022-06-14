Найбільший український виробник товарів для дому планує розвивати виробництво за кордоном

Корпорація "Біосфера", найбільший в Україні виробник товарів для дому, після початку війни провела часткову релокацію виробництва та логістичних потужностей у західні області України та планує організувати виробництво за кордоном для роботи на іноземних ринках.

Про це власник корпорації Андрій Здесенко повідомив у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Хоча всі заводи працюють, ми зробили релокацію з основного виробництва у Дніпрі: відкрили виробництво у Тернополі та на 20% збільшили потужності та номенклатуру нашого заводу у Летичеві, бо вони перебувають у більшій безпеці. Також перевезли половину наших логістичних потужностей на захід України, щоб знизити ризики знищення ракетними ударами", – розповів власник компанії.

Він уточнив, що "Біосфера" працює з третього дня війни цілодобово, тому що її продукція – це товари першої необхідності: засоби особистої гігієни, вологі та сухі серветки, сміттєві пакети, дитячі підгузки, туалетний папір, одноразовий посуд, товари для прибирання та ін.

Водночас, за його словами, під час повітряних тривог персонал має перебувати в укриттях, тому виробництво зупиняється, що дуже сильно впливає на продуктивність, ефективність та собівартість.

"У нас друга нога, яка допомагає стояти – експорт, але на сьогоднішній день експорт – це десь 20% від основного обсягу. Ми хочемо, щоб протягом п'яти років це було 50/50", – зазначив Здесенко.

При цьому він наголосив на величезних проблемах, особливо логістичних, при виконанні експортних контрактів, необхідних корпорації для стабільної роботи в умовах падіння внутрішнього ринку та військових ризиків в Україні. У зв'язку з цим власник корпорації повідомив про плани створити дублююче виробництво за кордоном.

"Тому що виконувати експортні контракти та розвивати експорт з України з такими обмеженнями ми не можемо. Ніхто не буде з нами рахуватися… І для мене зараз завдання винести дублююче виробництво у мирну Європу", – сказав Здесенко.

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Він пообіцяв, що "Біосфера" не забиратиме з України ключові виробництва, тому що вони принципово потрібні на внутрішньому ринку, зокрема для випуску підгузків, нетканок, усіх засобів гігієни.

"Але дублююче виробництво нам потрібне, тому що ми зараз активно працюємо з 15 країнами і хочемо ще як мінімум з 20. Це виробництво має бути, швидше за все, у країнах близьких до України для того, щоб ми могли експортувати нашу нетканку для виробництва та виїжджати , час від часу, щоб його контролювати. Тому Польща, Словаччина, Румунія, Туреччина, Литва – ось країни, на які ми сьогодні дивимося. Може, когось купимо", – додав голова корпорації.

За його словами, деякі банки навіть виявили бажання брати участь у цьому проекті, бо це придбання активів за кордоном, а не в Україні.

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 20 років, виробляє понад 2 тис. найменувань продукції під 13 торговими марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO Service, "ЛайKit", Bambik та ін.

Потужності корпорації представлені чотирма заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м. Після війни було відкрито також виробництво у Тернополі.

Спільно із французькою Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8,5 тис. кв. м.