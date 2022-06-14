Кабмін може дозволити частині чиновників працювати з-за кордону, – голова Нацдержслужби

Деяким державним службовцям-жінкам можуть дозволити працювати дистанційно з-за кордону під час воєнного стану.

Про це голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина повідомила у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"83,4% державних службовців не змінювали своє місцезнаходження під час війни, 13,6% є внутрішньо переміщеними та 3% перебувають за кордоном. У кількісному вираженні з початком війни поїхали за кордон 9,5 тис. жінок-держслужбовців. Зараз деякі вже повернулися. Звільнилося близько 6 тис. людей. Це, зокрема, й ті, хто виїхав за кордон", – розповіла Алюшина.

Голова НАДС додала, що не бачить великої різниці між дистанційною роботою в Україні та за її межами, оскільки робота держслужбовця найчастіше не потребує особистої присутності, а з документами досить ефективно можна працювати та віддалено.

"І коли у деяких наших територіальних органах, наприклад у Чернігові, люди півтора місяці ховалися у підвалах від ракет, то саме ті, хто мав можливість виїхати за кордон, увесь цей час працювали дистанційно та виконували свій функціонал", – сказала вона.

Алюшина нагадала, що рішення, яким чиновникам заборонили працювати з-за кордону приймав Кабінет міністрів, чим скасував наказ Нацагентства.

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"Я можу зрозуміти цю логіку. Війна – це надовго, вона не завершиться цього чи наступного місяця, ситуація невизначеності затягується. Очевидно, що державний апарат повинен працювати єдиним фронтом тут, на місці. Тому було прийнято саме таке рішення. Воно для мене особисто складне та болюче", – заявила чиновниця.

Водночас, голова НАГС повідомила, що цю постанову Кабміну уточнюватимуть і деяким держслужбовцям категорії "В" можуть дозволити працювати з-за кордону.

"Зокрема, і до мене звернулися кілька народних депутатів, триває активне обговорення цієї теми. Тому що ми зіткнулися з тим, що з-за кордону люди як працювали, так і працюють далі, тепер уже безплатно, незважаючи на перебування у відпустках за свій рахунок, тому ця постанова може зазнати деяких змін, зокрема щодо держслужбовців-жінок категорії "В", у яких є малолітні та неповнолітні діти, особи з інвалідністю на утриманні, тощо. Тобто пропонується така норма, щоб ці жінки мали змогу працювати з-за кордону, звісно, ​​окрім категорії "А" та "Б", – розповіла Алюшина.

Як повідомлялося, у квітні Кабмін дозволив керівникам держслужби під час військового становища вводити дистанційну роботу для співробітників, що перебувають на території України. Водночас встановлювалося, що робота співробітника за кордоном допускається лише у разі відрядження.



