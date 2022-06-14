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Уряд може скасувати перелік критичного імпорту до початку липня, – нардеп

Новини БізнесЦензор Влада

импорт,імпорт

Після скасування парламентом податкових пільг на імпорт Кабінет міністрів може скасувати постанову щодо критичного імпорту – списку товарів та послуг, за якими держава дозволяє проводити транскордонні валютні платежі.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

"Висока ймовірність, що після скасування податкових пільг на імпорт (ухвалення законопроєкту №7418) Постанова про критичний імпорт (№153) також буде скасована", – зазначив він.

Водночас, за його словами, поки невідомо, буде це рішення лише щодо імпорту товарів або також і послуг.

"Так що чекаємо, що "критичний імпорт" скасують вже до кінця червня-початку липня", – додав нардеп.

Як повідомлялося, після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд того ж дня ухвалою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк дозволяє купувати валюту. З того часу уряд понад 10 разів змінював цей перелік.

За оцінками НБУ, перелік критичного імпорту наразі покриває близько 90% всього довоєнного імпорту товарів та близько 40% імпорту послуг.

Автор: Юлiя Недашківська
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