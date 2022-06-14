Українці можуть замінити посвідчення водія на адаптоване до європейських документів, – МВС
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Міністерство внутрішніх справ повідомило про можливість замінити українське посвідчення водія на адаптоване до документів Євросоюзу.
Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.
"Українське посвідчення водія адаптоване до документів ЄС. Тому якщо ви хочете мати європейський документ, обмінюйте своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС", – йдеться у повідомленні.
Для цього необхідно надати паспорт, копію ідентифікаційного номеру та чинне водійське посвідчення.
Зазначається, що наразі замість піктограм (наприклад, окуляри) на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському документі.
"Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78", – додали в МВС.
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