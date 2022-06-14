Українці можуть замінити посвідчення водія на адаптоване до європейських документів, – МВС

Міністерство внутрішніх справ повідомило про можливість замінити українське посвідчення водія на адаптоване до документів Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

"Українське посвідчення водія адаптоване до документів ЄС. Тому якщо ви хочете мати європейський документ, обмінюйте своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС", – йдеться у повідомленні.

Для цього необхідно надати паспорт, копію ідентифікаційного номеру та чинне водійське посвідчення.

Зазначається, що наразі замість піктограм (наприклад, окуляри) на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському документі.

"Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78", – додали в МВС.