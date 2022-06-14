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Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, – ЗМІ

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евросоюз

Європейська комісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус країни-кандидата на вступдо ЄС.

Про це повідомляє Politico із посиланням на низку чиновників, знайомих з результатами дебатів 13 червня.

Зазначається, що дебати відбулися після суботнього візиту президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва, де вона обговорила з президентом Володимиром Зеленським заявку України на членство в ЄС.

Чиновники, знайомі з дебатами серед комісарів, заявили, що вони усвідомлюють необхідність послати сильний сигнал президенту РФ Владіміру Путіну про те, що він втратив будь-які шанси повернути Україну у свою сферу впливу.

"Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де гинули люди, в яких стріляли, тому що вони були на вулицях з прапорами ЄС. Ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували неправильними прапорами", – сказав один високопоставлений чиновник.

Щоб визнати Україну країною-кандидатом, потрібно одноголосне схвалення 27 глав-держав і урядів у Європейській раді. Очікується, що її члени розглянуть це питання на саміті в Брюсселі наступного тижня. Чиновники та дипломати заявили виданню, що принаймні три країни все ще виступають проти.

Автор: Юлiя Недашківська
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зелена тварюка боїться, що САП не дозволить йому безкарно грабувати країну, тому ми 2 роки не маємо голову цієї структури. Однак довпойопи 73% продовжують вірити у брєд, про хєровий евросоюз, при цьому самі не відповідають на питання: чому європеці мають брати у свої лави країну, де преZeдент головний мародер країни
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14.06.2022 14:23 Відповісти
 
 