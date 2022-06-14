AliExpress відновлює доставку в Україну (оновлено)

Глобальний торговий майданчик AliExpress із 15 червня відновлює доставку в Україну.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що доставка в Україну "Укрпоштою" доступна вже з 15 червня. Наразі доставка замовлень можлива у 14 областей: Вінницьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську, Чернівецьку.

У компанії наголошують, що доставка в інші області також буде поступово додаватись. Доставка замовлень з AliExpress буде здійснюватися з Китаю чартерними рейсами транзитом через Пошту Латвії, а звідти в Україну.

Водночас у пресслужбі "Нової пошти" повідомили, що із 15 червня "Нова пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова пошта", також відновлює доставку товарів з онлайн-магазину AliЕxpress напряму в Україну.

До початку повномасштаної війни українці замовляли з AliExpress більше 30 млн посилок протягом року. Із початку вторгнення РФ в Україну китайський маркетплейс скасував доставку в Україну.

AliExpress – міжнародна платформа, що входить в групу компаній Alibaba. AliExpress безпосередньо з'єднує підприємців з Європи, Туреччини та Китаю з покупцями по всьому світу. За загальною вартістю проданих товарів на AliExpress в 2020 році Україна увійшла в ТОП-10 країн світу. В 2019 році український ринок став другим за темпом приросту кількості замовлених товарів.