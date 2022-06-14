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AliExpress відновлює доставку в Україну (оновлено)

Новини БізнесЦензор Транспорт

aliexpress

Глобальний торговий майданчик AliExpress із 15 червня відновлює доставку в Україну.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що доставка в Україну "Укрпоштою" доступна вже з 15 червня. Наразі доставка замовлень можлива у 14 областей: Вінницьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську, Чернівецьку.

У компанії наголошують, що доставка в інші області також буде поступово додаватись. Доставка замовлень з AliExpress буде здійснюватися з Китаю чартерними рейсами транзитом через Пошту Латвії, а звідти в Україну.

Водночас у пресслужбі "Нової пошти" повідомили, що із 15 червня "Нова пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова пошта", також відновлює доставку товарів з онлайн-магазину AliЕxpress напряму в Україну.

До початку повномасштаної війни українці замовляли з AliExpress більше 30 млн посилок протягом року. Із початку вторгнення РФ в Україну китайський маркетплейс скасував доставку в Україну.

AliExpress – міжнародна платформа, що входить в групу компаній Alibaba. AliExpress безпосередньо з'єднує підприємців з Європи, Туреччини та Китаю з покупцями по всьому світу. За загальною вартістю проданих товарів на AliExpress в 2020 році Україна увійшла в ТОП-10 країн світу. В 2019 році український ринок став другим за темпом приросту кількості замовлених товарів.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+3
гадаю, це вже усі помітили. я, взагалі, пропоную бойкотувати китаячі товари, окрім, звісно ж, тих, які потрібні нашим воїнам на фронті. особисто я вже відмовився від китаячого/московітського/білоруського краму.
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14.06.2022 19:48
+2
"продавайцы китайцы" подготовились однозначно повышением цен есть товары на которые у нас в интернет-магазинах цены ниже чем в поднебесной...
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14.06.2022 14:40
+2
чому на міжнародному сайті присутня т.з. російська, а не англійська? і чому там немає української? може вже пора закінчувати з цією меншовартістю?
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14.06.2022 19:44
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і що навіть сайт буде українською?
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14.06.2022 12:27 Відповісти
Англійською . Щоб всім користувачам було максимально зручно . Це ж міжнародний сайт . А міжнародною мовою є англійська .
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14.06.2022 12:39 Відповісти
чому на міжнародному сайті присутня т.з. російська, а не англійська? і чому там немає української? може вже пора закінчувати з цією меншовартістю?
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14.06.2022 19:44 Відповісти
Українська мова там є в налаштуваннях.
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14.06.2022 18:23 Відповісти
коли вона (укр. мова) там з'явилася? ніколи там її не було. та й потрапляли на алі-бабу тільки через .ru
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14.06.2022 19:42 Відповісти
Точно не скажу, але вже більше ніж два роки є. Принаймні в додатку на Android.
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15.06.2022 06:34 Відповісти
КНР вже почали війну проти Тайваню - може це якось взаємопов'язано?
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14.06.2022 12:52 Відповісти
"продавайцы китайцы" подготовились однозначно повышением цен есть товары на которые у нас в интернет-магазинах цены ниже чем в поднебесной...
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14.06.2022 14:40 Відповісти
гадаю, це вже усі помітили. я, взагалі, пропоную бойкотувати китаячі товари, окрім, звісно ж, тих, які потрібні нашим воїнам на фронті. особисто я вже відмовився від китаячого/московітського/білоруського краму.
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14.06.2022 19:48 Відповісти
Головне, щоб дрони були у продажу, і побільше.
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14.06.2022 16:42 Відповісти
БОЙКОТ ТОВАРІВ З КИТАЮ !
КИТАЙ ДОПОМАГАЄ ФАШИСТУ ПУТІНУ!
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14.06.2022 21:25 Відповісти
 
 