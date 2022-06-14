Fitch погіршив прогноз зростання світового ВВП до 2,9%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз зростання глобальної економіки в 2022 році до 2,9% з 3,5%, яке очікувалося у березні, зокрема через посилення інфляції.

Найбільш суттєво було переглянуто оцінку підйому ВВП Китаю – до 3,7% з 4,8%. Крім того, наразі очікується підвищення економіки США на 2,9% (раніше 3,5%), єврозони – на 2,6% (раніше 3%), передає Інтерфакс-Україна.



Також Fitch погіршило прогноз зростання світового ВВП у 2023 році до 2,7% (раніше 2,8%).



"Глобальний інфляційний тиск продовжує посилюватися з дедалі більш несприятливими наслідками для перспектив економічного зростання. Нещодавні локдауни в Китаї посилюють тиск на глобальні виробничі ланцюжки поставок. Перебої з поставками енергоносіїв та продовольства через війну між Росією та Україною все більше впливають на європейську інфляцію", – йдеться у повідомленні.



Інфляційний тиск також посилюється в секторі послуг, особливо у США та Великій Британії, де жорсткі умови на ринку праці сприяють зростанню заробітної плати. В результаті Fitch значно і різко переглянуло прогнози інфляції у бік підвищення, особливо для Європи, на друге півріччя поточного року.



Аналітики агентства тепер очікують, що Федеральна резервна система підвищить базову відсоткову ставку до 3% річних до четвертого кварталу цього року та до 3,5% річних до першого кварталу наступного року. За прогнозом, Банк Англії збільшить її відповідно до 2% та 2,5% річних.



Європейський центральний банк підніме ставку на 100 базисних пунктів у поточному році та на 50 б.п. 2023 року, вважають експерти. Наразі вона перебуває на нульовому рівні.