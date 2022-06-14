Кабмін суттєво розширив перелік послуг критичного імпорту

Уряд включив до переліку критичного імпорту послуги посередників з оптової торгівлі, юридичні послуги, аудит та податковий консалтинг, послуги у сфері прав інтелектуальної власності, інжинірингові, архітектурні та інженерні послуги, послуги з формування документів та звітності та консультаційні послуги, послуги із сертифікації продукції.

Відповідні зміни містить постанова Кабінету міністрів №673 від 7 червня, передає Інтерфакс-Україна.



Відповідно до неї, до цього переліку також додано, зокрема, такі послуги, як ремонт салонів автомобілів, локомотивів та вагонів, підписки на інтернет-платформи та інші доступи до програм, а також інші інформаційні послуги, послуги з розробки лікарських засобів.



Крім того, у переліку поштові послуги, а також низка послуг у сфері IT та логістики.



Уряд також частково відкоригував та розширив перелік товарів критичного імпорту. Зокрема, до нього були внесені бджоли, джмелі, молочна сироватка, вершкове масло, свіжі помідори, макаронні вироби, низка безглютенових продуктів.



Оновлений список поповнився також вогнетривкою глиною, мармуром, вапняним флюсом, дезодорантами, портландцементом, пластиліном, вікнами, балконними дверима, металобрухтом та трамвайними вагонами.



Як повідомлялося, запроваджений із початком війни перелік критичного імпорту, за оцінками в НБУ, після численних розширень сьогодні покриває близько 90% всього довоєнного імпорту товарів та близько 40% імпорту послуг.