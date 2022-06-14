Нацполіція заблокувала виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній, – МВС

Національна поліція заблокувала виведення активів майже 7 тис. проросійських компаній.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Буквально протягом останніх двох місяців на фінансовий контроль поставлено понад 7 тис. резидентів, які мали господарські відносини з Росією чи Білоруссю, чим попереджено виведення коштів на суму до 200 млрд грн до вказаних країн", – зазначив він.

За словами Єніна, умежах цієї роботи накладено арешт на активи загальною сумою близько 21 млрд грн.

"Ми нанесли привентивний удар по російських олігархах, наклавши арешт на цінні папери їхніх банківських установ на загальну суму 12 млрд грн", – додав перший заступник глави МВС.

Як повідомлялося, напередодні суд заарештував корпоративні права підприємств, які є одними з найбільших виробників мінеральної води на території України на загальну суму понад 53,4 млн грн. Йдеться про цінні папери та грошові кошти, що є частками статутного капіталу підприємств, бенефіціарним власником яких є російський олігарх.

Правоохоронці не уточнюють прізвище російського олігарха та назви компаній, корпоративні права яких заарештовано. Однак відомо, що найбільші виробники мінеральної води в Україні під брендами "Миргородська" та "Моршинська" належать компанії IDS Borjomi, підконтрольній "Альфа-груп" російського мільярдера Міхаіла Фрідмана та партнерів. За даними ЗМІ, йдеться про виробника вод "Моршинська".