Франція збільшить оборонний бюджет "з огляду на геополітичний контекст"
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив про збільшення оборонного бюджету "з огляду на геополітичний контекст".
Про це він сказав на щорічній міжнародній виставці оборонної промисловості Eurosatory в Парижі, передає Європейська правда.
"Я звернувся до міністра (з питань збройних сил, – ред.) і начальника штабу збройних сил, щоб мати змогу протягом наступних тижнів здійснити перегляд закону про військове планування у світлі геополітичного контексту", – зазначив Макрон.
Закон про військове планування передбачає видатки на оборонну сферу Франції на 2019-2025 роки. Планувалося, що у 2022 році вони становитимуть 40,9 млрд євро і до 2025 року сягнуть 50 млрд євро.
"Нам ще багато належить зробити, щоб пристосуватися до кардинальних трансформацій, яких ми зазнаємо. І для тих, хто сумнівається в нагальності цих зусиль, достатньо лише знову глянути на Україну, чиї військові вимагають якісного озброєння і які мають право на відповідь з нашого боку", – додав президент Франції.
На тому ж заході Макрон закликав посилити співробітництво в оборонній промисловості Євросоюзу.
"Нам потрібно мати сильнішу промислову та технологічну базу для європейської оборони, набагато потужнішу та набагато амбітнішу. І я буду непохитним у цьому питанні", – сказав президент Франції.
Раніше повідомлялося, що Україна підписала меморандум про створення спільного оборонного підприємства з Польщею.
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