Facebook запустив українську версію застосунку для iOS

Застосунок Facebook тепер доступний українською мовою для iOS.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Проте це ще не все, незабаром буде доступна українська версія застосунку Messenger для iOS. Крім того, якщо робоча мова вашого смартфона – українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час", – написав Федоров.

Також невдовзі функція Reels в Instagram, яка дозволяє користувачам записувати відео довжиною в 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні.

"Я дякую Meta за потужну підтримку всіх наших ініціатив та українізації. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше застосунків мали в налаштуваннях українську мову та повноцінно працювали на території нашої країни", – додав Федоров.