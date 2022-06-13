Україна через війну втратила 25% посівних площ, – Мінагрополітики

Через війну Україна втратила 25% посівних площ, але таке зменшення посівного клину не загрожує продовольчій безпеці України.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький на брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ".

"Наявна нині структура посівних площ, яка склалася через тимчасову втрату територій, продовольчій безпеці України не загрожує. Незважаючи на втрату 25% посівних площ, структура посівів сільськогосподарських культур цього року в цілому більш ніж достатня для забезпечення споживання, яке своєю чергою теж скоротилося через масові переміщення та зовнішню міграцію", – зазначив Висоцький.

Він пояснив, що головна відмінність цьогорічної посівної, за винятком екстремального характеру її проведення в умовах бойових дій, – це зміна аграрних пріоритетів у сільгоспвиробників та часткове зменшення виробництва експортно-орієнтованих культур, а відтак – можливі втрати експортного потенціалу.

"Ще до початку війни українські аграрії встигли відносно непогано підготуватися до проведення посівної –- в Україну в лютому вже було завезено близько 70% необхідних міндобрив, 60% засобів захисту рослин та близько третини необхідних обсягів пального", – сказав заступник міністра.

За його словами, дії агресора порушили стабільну роботу аграрного сектору, українські аграрії були змушені внести корективи у свої рішення про те, чим та як засівати поля.

"І хоча в цілому посівні площі майже на чверть, але разом з тим відбулася певна зміна в структурі посівного клину з точки зору пріоритетності культур. На це вплинуло декілька факторів, а саме: блокування чорноморських портів та неможливість вирощування у воєнний час більш ресурсоємних вибагливих культур", – сказав Висоцький.

Він поінформував, що цьогоріч ярої пшениці засіяно майже 200 тис. га, на відміну від торішніх 42 тис. га. Ячменя і вівса посіяно більше 160 тис. га, гороху – 130-150 тис. га, гречки – близько 80 тис. га, цукрових буряків – понад 180 тис. га.

За словами заступника міністра таких обсягів цілком достатньо для забезпечення внутрішнього споживання і навіть експорту.

За даними Висоцького, найбільші зміни в структурі посівів відбулися у таких культурах, як кукурудза, соняшник та соя.

"Посіви сої, цієї найбільш невибагливої до міндобрив культури, склали трохи менше попереднього року – близько 1,25 млн га (минулого – 1,3 млн га). Посіви соняшнику збереглися на рівні 4,7 млн га. А от кукурудзи посіяно менше, ніж минулого року – 4,6 млн га у порівнянні з минулорічними 5,5 млн га. Хоч вона і дає більший врожай та на відміну від інших культур складна в логістиці", – зазначив Висоцький.

Раніше в НААН повідомили, що нового врожаю гречки вистачить для потреб України.