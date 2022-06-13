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Міноборони (650) військовослужбовці (230) Бронежилет (12) ЗСУ (217)

Міноборони забезпечує армію бронежилетами, формою та касками на 65%

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всу,бронежилет,каска

Забезпечення Збройних Сил України бронежилетами, формою, касками здійснюється переважно Міністерством оборони, однак зберігається й частка допомоги з боку волонтерів та міжнародних партнерів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.

"Якщо на 24 лютого у нас співвідношення було приблизно 50 на 50, то станом на кінець травня ми вийшли на співвідношення 65% цього ринку забезпечує Міністерство оборони. Мається на увазі амуніція, шоломи, каски. Менша частина – це те, що за рахунок міжнародної допомоги, за рахунок волонтерів, тобто там, де нам дають. 65% – це те, що ми закуповуємо. І зараз іде тенденція до збільшення цього співвідношення, того, що закуповує саме держава", – пояснила Маляр.

Вона зазначила, що Міноборони щочетверга публічно звітує щодо поставок армії. Так, за минулий тиждень ЗСУ поставлено понад 21 тис. бронежилетів, 7 тис. шоломів, 5 тис. пар взуття та 10 тис. комплектів літньої форми.

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Маляр також пояснила, що через війну не можна накопичувати на складах всі ці речі, аби ворог їх не знищив. Тож наразі перебудована система на ритмічне постачання запасів всього необхідного безпосередньо до війська.

Заступниця міністра зазначила, що потреба в бронежилетах для армії ще зберігається й потрібен час, аби задовольнити цей попит.

Водночас, за словами Маляр, Міноборони вже зараз розпочало підготовку до зими.

"Ми й до зими готуємося вже. У нас відбуваються поставки й зимового одягу, ми робимо це завчасно, зараз вже перші партії надходять до ЗСУ", – повідомила Маляр.

Автор: Галина Ялівець
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Вот пусть все чинуши в штабах и жопосиды и получают 65% от зарплаты. То, получается они типа работают а на передке -волонтеры одевают и обувают. Задрала эта бестолковщина уже за 30 лет! Ну сколько же еще?
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13.06.2022 20:33 Відповісти
 
 