Нового врожаю гречки вистачить для потреб України, – НААН

Гречана крупа зникла з полиць деяких українських магазинів через ажіотажне зростання попиту на крупи, спричинене бажанням населення робити продовольчі запаси в умовах війни, при цьому після збирання врожаю гречки в Україні пропозиція гречаної крупи та її вартість стабілізується на рівні 65-70 грн/кг.

Такий прогноз оприлюднено Національною академією аграрних наук України.

"Зріс попит через паніку, люди скуповували великі обсяги більшості круп. А торговельні мережі не змогли забезпечити відповідну пропозицію у відповідь на збільшення цього попиту", – пояснив заступник директора з наукової роботи національного центру Інститут аграрної економіки Микола Пугачов.

До того ж українці споживають гречаної крупи в декілька разів більше, аніж в інших країнах. У світі одна людина їсть до 1,5 кг гречки на рік, а середньостатистичний українець – 3-4 кг гречаної крупи на рік.

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"Останніми роками в Україні аграрії нарощували посіви гречки. Якщо у 2019 році вітчизняні фермери відвантажили 85 тис. тонн цієї крупи, у 2021 році вже 110 тис. тонн. Попри складну посівну в умовах війни, велику кількість замінованих полів, які неможливо обробляти, українські аграрії засіяли достатньо гречки", – переконаний Пугачов.

Врожай буде схожим до минулорічного, можливо, на 10-15% меншим, але для потреб України цього буде цілком достатньо.

"Наш врожай забезпечить до 2,5 кг гречки на одного громадянина. Це не критична ситуація, але потрібно буде дочекатися нового врожаю. Починаючи з вересня, буде стабільність цін – на рівні 65-70 грн за кілограм крупи гречаної. Це якщо будуть проблеми з імпортом. А якщо забезпечимо достатньо імпортної крупи, ціна на гречку може зменшитися до 50 грн за кілограм, можливо, навіть і менше", – спрогнозував Пугачов.

"Поки чекаємо свого врожаю, купуватимемо іноземну гречку. Раніше ми імпортували багато крупи з агресора Росії, а також Казахстану. Нині мережі шукають нових постачальників, російську гречку цілком може замінити польська чи литовська – у цих країнах також багато вирощують крупи. Але ціна на імпортну крупу буде високою, адже здорожчало пальне. Доставка імпорту в нас здебільшого автомобільним транспортом. Ціна, ймовірно, впаде наприкінці літа, коли отримаємо врожай української гречки", додав він.