Експорт електроенергії може забезпечити приріст ВВП України на 2-3%, – голова "Укренерго"

Експорт електроенергії до країн Європи вже через рік може приносити Україні 2-3% ВВП.

Про це голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів уінтервʼю ZN.UA.

"За кілька місяців чи рік ми можемо наростити обсяги експорту до таких величин, що доходи від нього сягатимуть мільярдів євро на рік, і це вже буде значний внесок у приріст нашого ВВП, на рівні 2-3%. Це величезна допомога для України, яка буде відновлюватися, відбудовуватися після перемоги", – сказав Кудрицький.

За його словами, має зрости зацікавленість європейських компаній до участі в аукціонах "Укренерго" на доступ до міждержаних перетинів для експорту електроенерії.

"Ми вважаємо, що з початком аукціонів на доступ до експортних поставок у нас мають бути десятки учасників як з України, так і з Європи. Відтак, конкуренція буде надзвичайно гострою. Якщо у цей механізм надання доступу до міждержавних перетинів ліній електропередачі не вносити якихось специфічних українських ноу-хау, то конкуренція буде шалена. Відповідно, доходи від доступу ми матимемо дуже високі. Враховуючи наш потенціал енергетичного експорту, можемо говорити про сотні мільйонів і навіть мільярди євро на рік", – розповів голова компанії.

Він додав, що у рамках законодавства ці кошти мають бути спрямовані на будівництво нових інтерконекторів, однак за нинішніх умов цілі для їх використання можна розширити.

"Розуміючи, що потенційно ми можемо зібрати дуже багато грошей, які наразі не зможемо швидко використати, тому що побудова нових ліній — це не один рік, існують різні варіанти розподілу цих грошей між учасниками енергетичного ринку. В тому числі щоб дати їм фінансовий ресурс підготуватися до опалювального сезону", – пояснив Кудрицький.

Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС

Як повідомлялося, на початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.