Росія може втратити 8 мільйонів робочих місць через припинення роботи іноземних компаній, – дослідження

Близько 8 млн осіб у Росії пов'язані з іноземним бізнесом як опосередковано (4-6 млн) так і безпосередньо (2 млн), вони можуть втратити роботу через вихід чи перебої в діяльності понад 5 тисяч іноземних компаній, а також 30 тисяч фірм, які займаються імпортом зарубіжних товарів до Росії.

Про це йдеться дослідженні "Картина іноземного бізнесу в нових економічних умовах" російського Центру стратегічних розробок (ЦСР), повідомляє РБК.

За підрахунками авторів дослідження, у компаніях, які вже призупинили або якимось чином обмежили роботу в РФ, задіяні 350 тисяч людей.

При цьому найбільше постраждають працівники у сфері харчової промисловості (136 тисяч осіб), автомобілебудування (60 тисяч) та ділових та ІТ-послуг (45 тисяч осіб).

"У найближчій перспективі ми все одно побачимо вплив від виходу або зменшення обсягу діяльності зарубіжних компаній. Будуть і скорочення робочих місць, і спроби вивезти найкращих фахівців за кордон", – зазначає професор Фінансового університету при російському уряді Олександр Сафонов.

За даними ЦСР, серед 600 проаналізованих іноземних фірм 46% скоротили свою роботу на території Росії, 21% повністю зупинили.

Основними причинами виходу зарубіжних компаній з російського ринку є війна проти України та введення західних санкцій, через які утруднюється постачання продукції. Деякі компанії взяли паузу для того, щоб мінімізувати репутаційні витрати від роботи в Р